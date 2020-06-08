«الكرملين» يعلق على أنباء زيارة السراج إلى موسكو

الناطق باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق الرسمي باسم «الكرملين»، دميتري بيسكوف، إنه «لا خطط في جدول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء اتصالات مع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج».

جاء تصريح بيسكوف ردًّا على ما أثارته وسائل إعلام عربية بشأن زيارة مرتقبة للسراج إلى موسكو، حسب وكالة الأنباء الروسية «تاس»، اليوم الإثنين.

وزار نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، والمفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، موسكو الأربعاء الماضي، حيث التقوا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونائبه ميخائيل بوغدانوف بمقر وزارة الخارجية الروسية.

وأكد لافروف خلال لقائه معيتيق وسيالة، «استعداد الشركات الاقتصادية الروسية لاستئناف أنشطتها في ليبيا بعد تطبيع الوضع العسكري السياسي هناك»، مجددًا الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية والعودة إلى عملية الحوار بين مختلف القوى الليبية.

في حين، قال معيتيق، في تصريحات على هامش الزيارة، إن روسيا شريك مهم في استقرار ليبيا، وإن الفترة المقبلة ستشهد تخفيضًا للتصعيد العسكري، معقبًا: «ستعمل معنا الدبلوماسية الروسية لتخفيض هذا التصعيد».