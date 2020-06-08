المركزي: 2.7 مليار دولار العجز في إيرادات النقد الأجنبي خلال 5 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يونيو 2020, 04:47 مساء
مقر المصرف المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المصرف المركزي أن العجز في إيرادات بيع النقد الأجنبي بلغ 2.7 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي ، مشيرا إلى تغطية هذا العجز من الاحتياطي المصرف المركزي. 

وأوضح «المركزي»، في بيان الإيراد والإنفاق خلال الفترة من أول يناير إلى 31 مايو، أن إجمالي الإيرادات من النقد الاجنبي 3.5 مليار دولار نفسها، منها 2.05 مليار دولار عن الصادرات النفطية للعام 2019. في حين قدرت اجمالي مدفوعات النقد الأجنبي 6.3 مليار دولار.

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وحسب أرقام المركزي، فإن خسائر إغلاق المنشآت والموانئ النفطية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 6 مليارات دولار. حيث تسبب إقفال المنشآت والموانئ النفطية منذ يناير الماضي في تراجع الصادرات النفطية بنسبة 92.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، في آخر أرقام أعلنتها المؤسسة الوطنية للنفط.
 

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