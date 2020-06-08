«مكافحة الأمراض» يكشف 14 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض إصابة 14 حالة جديدة مسجلة في البلاد بفيروس «كورونا»، أمس الأحد.

وأوضح المركز اليوم الإثنين، أن تلك الحالات توزعت كالتالي: «حالتان جديدتان في طرابلس، و3 حالات مخالطة في مصراتة، و7 حالات في سبها منها واحدة جديدة والباقية مخالطة، وحالتان مخالطتان في صرمان»،

وسجل المركز حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 53 حالة، إضافة إلى 212 حالة نشطة، وخمس وفيات، حسب ما جاء في بيانه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وجدد دعوته للمواطنين إلى اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار الفيروس، وتشمل حظر التجول ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

كما طالب المواطنين بالمناطق التي تشهد انتشارًا للفيروس عدم المغادرة، حتى تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي التابعة للمركز من تتبع وحصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي.