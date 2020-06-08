أرقام «المركزي»: الاحتياطي النقدي يمول 78.7% من الإنفاق في 5 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يونيو 2020, 01:18 مساء
مقر المصرف المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، اليوم الأحد، أن نسبة قرض المصرف لتمويل عجز الترتيبات المالية بلغت 78.7% من إجمالي النفقات العامة خلال الخمس أشهر الأولى من العام الحالي. 

وحسب بيان الإيراد والإنفاق خلال الفترة من أول يناير إلى 30 مايو، فإن قرض المصرف لتمويل عجز الترتيبات المالية بلغ 11.1 مليار دينار، مقابل إجمالي قيمة النفقات العامة البالغة 14.1 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الحالي.

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ومع استمرار إغلاق المنشآت والموانئ النفطية منذ يناير الماضي، قدرت أرقام المصرف المركزي إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية خلال الخمس أشهر الأولى من العام الحالي بـ2.78 مليار دينار إجمالي، فيما بلغت إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي خلال الفترة نفسها 8.3 مليار دينار، خصص منها 875 مليون دينار لتمويل نفقات التنمية، و7,4 مليار دينار لسداد الدين العام.

وفي يناير الماضي، توقع تقرير صادر عن وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق تناقص احتياطات النقد الأجنبي إلى 66 مليار دولار، إذا ما استمر إقفال المنشآت والموانئ النفطية حتى يونيو الحالي، مقابل 77 مليار دولار مستواه في أكتوبر 2019.

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