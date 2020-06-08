«داخلية الوفاق» تدعو أهالي جنوب طرابلس إلى عدم العودة لمنازلهم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يونيو 2020, 12:10 مساء
وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، (أرشيفية: الإنترنت)

دعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أهالي المناطق جنوب العاصمة طرابلس إلى عدم العودة إلى مساكنهم.

وأشارت الوزارة إلى اكتشاف ألغام مزروعة في تلك المناطق، إضافة إلى مخلفات الحرب، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

وأكدت الوزارة تكليف فرق متخصصة لتفكيك وإزالة الألغام؛ للتخلص من مخلفات الحرب القابلة للانفجار، داعية إلى عدم عودة الأهالي الى حين استكمال هذه الفرق لمهامها في تأمين المناطق السكنية بشكل كامل، لضمان سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

وأمس الأحد، أعلن مركز الطب الميداني والدعم إسعاف عدد من المواطنين، الذين تعرضوا لإصابات جراء انفجار ألغام، لدى عودتهم إلى مساكنهم في عين زارة وصلاح الدين.

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