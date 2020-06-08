المركزي: 6 مليارات دولار خسائر إغلاق المنشآت النفطية في 5 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يونيو 2020, 11:58 صباحا
منشآت نفطية بحقل الشرارة (أرشيفية: الإنترنت)

 أعلن المصرف المركزي، اليوم الإثنين، أن خسائر إغلاق المنشآت والموانئ النفطية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 6 مليارات دولار.

وأوضح «المركزي»، في بيان الإيراد والإنفاق خلال الفترة من أول يناير إلى 31 مايو، أن إجمالي الإيرادات النفطية الموردة إليه خلال الفترة نفسها بلغ 4.97 مليار دينار، منها 2.87 مليار دينار صادرات نفطية خلال شهر ديسمبر العام 2019، و2.1 مليار دينار حصيلة الصادرات النفطية خلال الفنرة من يناير إلى مايو الماضيين، منها 124 مليون دينار فقط عن شهر مايو.

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وأمس الأحد، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عودة الإنتاج بحقل الشرارة النفطي، بعد مفاوضات طويلة لفتح صمام الحمادة الذي تم إغلاقه في شهر يناير الماضي، ومن المقرر أن يعاود الحقل الإنتاج بقدرة 30 ألف برميل يوميًّا في المرحلة الأولى، بسبب الأضرار الناتجة عن الإغلاق الطويل، لكن من المتوقع أن يصل إلى قدرته الكاملة خلال 90 يومًا.

يذكر أن الطاقة الإنتاجية لحقل الشرارة قبل إغلاقه كانت 300 ألف برميل يوميًّا لنحو أربعة أشهر.

وتسبب إقفال المنشآت والموانئ النفطية منذ يناير الماضي في تراجع الصادرات النفطية بنسبة 92.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، في آخر أرقام أعلنتها المؤسسة الوطنية للنفط، وتراجعت صادرات ليبيا الأولية من 1.2 مليون إلى 72 ألف برميل يوميًّا.

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