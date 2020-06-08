المركزي: إنفاق 481 مليون دينار لمجابهة وباء كورونا منها 163 مليونا اعتمادات مستندية لوزارة الصحة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يونيو 2020, 11:45 صباحا
مقر المصرف المركزي في وسط العاصمة طرابلس، (أرشيفية: رويترز)

قال مصرف ليبيا المركزي إنه نفذ كافة المطالبات المالية التي وردت إليه من وزارة المالية لمجابهة وباء كورونا فور ورودها، مشيرا إلى أن إجماليها بلغ 481 مليون دينار.

وأوضح المصرف في بيان عن الإيراد والإنفاق حتى نهاية مايو الماضي، أن المصرف خصص منها 163 مليون دينار اعتمادات مستندية لصالح وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي.

وفي 15 مارس الماضي، قرر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، تخصيص نصف مليار دينار لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل مواجهة خطر فيروس كورونا المستجد.

وفي نهاية الشهر نفسه، خصص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم الثلاثاء 75 مليون دينار للبلديات والمجالس المحلية واللجان التسييرية بالمناطق لمواجهة جائحة كورونا.

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