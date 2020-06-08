بوجيا يشدد على ضرورة «المشاركة الجادة» في محادثات «5+5»

رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، السفير آلن بوجيا. (أرشيفية: الإنترنت)

شدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلان بوجيا على ضرورة المشاركة الجادة من طرفي الصراع الليبي في محادثات «5+5»، تحت رعاية البعثة الأممية، بهدف تحقيق وقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، تناول التطورات الأخيرة في ليبيبا، إذ أبدى بوجيا أمله في أن تؤدي الأحداث الأخيرة إلى العودة للمسار السياسي، داعيا إلى التزام أطراف النزاع بحماية المدنيين، حسب البيان على صفحة البعثة الأوروبية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

وتناول الاتصال عملية «إيريني»، وتفويضها للمساهمة في إنفاذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، بالإضافة إلى دورها في كبح معاملات النفط غير المشروعة، لافتا إلى «تعطيل محاولة حديثة من قبل إحدى سفن العملية لتحميل النفط انتهاكا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

وفي 28 مايو الماضي، كشفت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية نقلا عن أربعة دبلوماسيين غربيين، أن فرقاطة تابعة للبحرية الفرنسية أوقفت ناقلة نفط وهي في طريقها لتحميل منتجات بترولية مكررة من ميناء ليبي شرقي، و«منعتها من الوصول إلى وجهتها وتركها عرض البحر لمدة أسبوع تقريبا».