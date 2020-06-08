ميناء بنغازي يستقبل سفينتين على متنهما 737 حاوية

حاويات في ميناء بنغازي، 7 يونيو، (صفحة الميناء على فيسبوك)

استقبل ميناء بنغازي البحري سفينتي حاويات أمس الأحد، وعلى متنهما 737 حاوية.

ودخلت إلى الميناء السفينة «لوتس» الوكيل الملاحي شركة «عبر أعالي البحار» للتوكيلات الملاحية، وعليها 352 حاوية بضائع وسلع مختلفة، حسب بيان على صفحة الميناء بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما رست السفينة «ليدي حلوم» في الميناء، وهي تابعة للوكيل الملاحي شركة البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية، وتحمل 385 حاوية بضائع مختلفة.

في حين غادرت الميناء السفينة «ألوبو» الوكيل الملاحي شركة دليل للتوكيلات الملاحية، بعد تفريغ كامل حمولتها من الحاويات وعددها 196 حاوية بضائع منوعة.