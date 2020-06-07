وصول 87 مواطنا من العالقين في مصر إلى مطار طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 07 يونيو 2020, 11:00 مساء
مطار طبرق الدولي. (الإنترنت)

وصل مساء اليوم لمطار طبرق الدولي 87 مواطنا ليبيا من العالقين بمصر، بإشراف اللجنة الرئيسيّة لمكافحة وباء كورونا بطبرق.

وحسب المكتب الإعلامي للجنة اليوم، فإن العالقين عددهم 87 مواطنا ليبيا كلهم من خارج طبرق، وتم إجراء كافة الفحوصات الأولية لهم داخل صالة المطار، ونقلهم بواسطة حافلات لمقر الحجر ليقضوا المدة المحددة للحجر وهي 14 يوما.

وأضاف المكتب أن اللجنتين الرئيسيّة والطبية قامت بكامل جهدها من خلال الكشف الحراري وتحليل الدم وتأمين المطار بالكامل لخروج العالقين بكل يسر لفنادقهم.

وتابع المكتب أن الفنادق بطبرق مفتوحة لكافة العالقين وأن اللجان تسخر لهم كافة الإمكانات.

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