«رويترز»: استئناف إنتاج النفط من حقل الفيل

حقل الفيل النفطي جنوب غرب ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت «رويترز» إن حقل الفيل النفطي الواقع جنوب غرب ليبيا استأنف إنتاج الخام اليوم الأحد بعد شهور من الإغلاق، وفق نقلته عن مهندس ميداني بالحقل.

ولم تصدر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس أي بيان بشأن إعادة فتح الحقل.

وبلغت الطاقة الإنتاجية لحقل الفيل في السابق 70 ألف برميل يوميا، ومرتبط بحقل الشرارة الذي عاد للعمل أمس السبت.

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وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عودة الإنتاج بحقل الشرارة النفطي، بعد مفاوضات طويلة لفتح صمام الحمادة الذي تم إغلاقه «بشكل غير قانوني» في شهر يناير الماضي.

وقالت المؤسسة في بيان إن المرحلة الأولى من الإنتاج ستبدأ بقدرة 30 ألف برميل في اليوم، متوقعة عودة الإنتاج إلى القدرة الكاملة خلال 90 يوما بسبب الأضرار الناتجة عن الإغلاق الطويل جدا.