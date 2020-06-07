بلدية طبرق تضع ضوابط لتوزيع الغاز

رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، مع مسؤولي شركة البريقة لتسويق النفط, 7 يونيو. (الإنترنت)

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، صباح اليوم الأحد، مع مسؤولي شركة البريقة لتسويق النفط بطبرق أزمة نقص الغاز بالمدينة، إذ تم وضع ضوابط لتوزيع الغاز على الأهالي.

وحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق، فإن بوالخطابية أكد على الجهات الأمنية والرقابية، مراقبة سيارات الغاز من خروجها من المستودع إلى وصولها للمواطن بكل يسر وسهولة.

واتفق المجتمعون على تشكيل لجان من الحرس البلدي والأمن والدعم المركزي لمراقبة البيع، ولا يتم التوزيع إلا بوجود اللجنة ويمنع البيع بطريقة الإيصالات، كما تم الاتفاق على تشكيل لجان بالفروع التابعة للبلدية من عين الغزالة غرباً إلى كمبوت شرقاً إلى الجغبوب جنوباً، بحيث يكون رئيس الفرع البلدي رئيساً وبعضوية من الحرس البلدي ومركز الشرطة.

وأضاف المكتب الإعلامي، أن بوالخطابية طالب شركة البريقة بتزويد البلدية يومياً بالكشوفات لموزعين الغاز الذين استلموا فيما يمنع نقل سيارة الغاز من موقع إلى آخر، وتم التنبيه على أن أي مستودع يثبت عليه التلاعب في الأسعار والبيع سيتم إغلاقه وإلغاء ترخيصه.

فيما طالب المكتب الإعلامي، المواطنين بالتعاون والإبلاغ عن المخالفين.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس التسييري ميمون عبدالرسول وعبدالكريم بوطابونة وهاشم أمصادف، ومدير جهاز الحرس البلدي ومديرية أمن طبرق والدعم المركزي ومدير منطقة طبرق بشركة البريقة، وعدد من المسؤولين في الشركة.