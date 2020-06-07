«صحة الوفاق» تسلم مندوبي 11 بلدية بالمنطقة الغربية شحنات طبية لمواجهة «كورونا»

مستلزمات طبية وقائية وزعتها صحة «حكومة الوفاق» على مخازنها الفرعية بمدينة الزاوية, 7 يونيو 2020. (صحة الوفاق)

أمدّت وزارة الصحة بحكومة الوفاق مخازنها الفرعية الواقعة بمدينة الزاوية، بشحنات من المستلزمات الطبية الوقائية لتموين المستشفيات والمراكز العلاجية المخصصة لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد باحتياجاتها خلال الفترة المقبلة.

وقالت الوزارة إن هذه الشحنات تأتي استمرارًا لتطبيق إجراءات الجهوزية المندرجة ضمن خطة الاستجابة الوطنية لمواجهة انتشار مرض «كوفيد-19» في ليبيا.

ووفق البيان، سلّمت وزارة الصحة عن طريق مخازنها الفرعية الواقعة بمدينة الزاوية مندوبي 11 بلدية شحناتٍ من المستلزمات ومعدات الوقاية الشخصية لتغذية المراكز والمستشفيات المخصّصة لعلاج المصابين بفيروس كورونا وحماية الطواقم الطبية.

وتشمل هذه البلديات كلا من، الزاوية الغرب، والزاوية الجنوب، وصرمان وصبراتة، والعجيلات، والجميل، وزوارة، ورقدالين، وزلطن، والحرابة، والرياينة.

وكان الوكيل العام لوزارة الصحة محمد هيثم عيسى، أصدر قرارًا بتأمين مخزون استراتيجي من المستلزمات ومعدات الوقاية الشخصية في المنطقة الغربية، لتعزيز الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة جائحة كورونا، إذ جرى تخصيص مخازن داخل مدينة الزاوية، لإمدادها بالمستلزمات الطبية الوقائية، كي تلبي احتياجات مدن المنطقة الغربية .