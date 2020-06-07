الثني يدش العمل بالديوان الجديد لوزارة الخارجية في البيضاء

استقبال الثني لدى وصوله المقر الجديد لديوان وزارة الخارجية في البيضاء. (الحكومة الموقتة)

دشن رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله عبدالرحمن الثني، صباح اليوم الأحد، العمل في ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الجديد بمدينة البيضاء في حفل حضره وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج وعدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الوزراء والمسؤولين.

وقالت الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الديوان الجديد لوزارة الخارجية في البيضاء جرى إنشاؤه وتجهيزه وفقا لأحدث المواصفات، مشيرة إلى أن حفل الافتتاح بدأ «بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء القوات المسلحة الذين قضوا في معارك تحرير الوطن».

وحضر حفل الافتتاح أعضاء مجلس النواب، عبدالمطلب ثابت، ورابحة الدرسي، ووزير العمل والتأهيل الدكتور مسعود صوة، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووكيل وزارة الدفاع المكلف بتسيير الوزارة اللواء يونس فرحات، إضافة إلى مدير أمن البيضاء، وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية، ومدينة البيضاء.

واستعرض رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني رفقة وزير الخارجية طابور الشرف الذي جرى لاستقباله لحظة وصوله لديوان الوزارة الجديد، رافعا الستار عن لوحة افتتاح المبنى، وأجرى بعدها جولة داخل أروقة ومكاتب ديوان الوزارة الجديد، وصافح مديرو إدارات الوزارة وموظفيها حاثا إياهم على ضرورة بذل كل الجهود من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات المبنية.

وثمن الثني دور أهل الجبل الأخضر لاحتضانهم الحكومة الموقتة طيلة السنوات الماضية، وفي أحلك الظروف، مؤكدا أن الحكومة ماضية في توطين دواوين الوزارات في بلديات الجبل الأخضر.

وأضافت الحكومة الموقتة أن الثني «افتتح قاعة الاجتماعات الرئيسية في ديوان الوزارة التي جرى تسميتها بقاعة اجتماعات شهداء ترهونة تكريما لهذه المدينة وأهلها ودورهم الوطني في الدفاع عن ليبيا ضد العدوان التركي والمساندين لها».

وفي كلمته خلال الافتتاح، ثمن وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج الجهود المبذولة من قبل رئيس الحكومة الموقتة من أجل توفير المقار المناسبة لكافة وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة رغم شح الموارد وعدم تسييل مصرف ليبيا المركزي المبالغ المالية التي أقررها مجلس النواب، مؤكدا أن هذا العام سيكون عام للتدريب في الوزارة تماشيا مع أهداف الحكومة الليبية خلال العام 2020.