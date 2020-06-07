السفارة الأميركية ترحب باستئناف إنتاج النفط من حقل الشرارة

شعار السفارة الأميركية لدى ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

رحبت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، اليوم الأحد، بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط أنها ستستأنف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي جنوب غرب ليبيا.

واعتبرت السفارة الأميركية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، استئناف الإنتاج من حقل الشرارة «خطوة مهمة إلى الأمام مع قيام المؤسسة الوطنية للنفط بتنفيذ ولايتها الحاسمة وغير السياسية لتعزيز مصالح جميع الليبيين».

وقالت السفارة الأميركية: «يجب أن ينتهي إغلاق قطاع الطاقة الليبي الذي لا داعي له منذ خمسة أشهر واستهداف موظفي ومرافق المؤسسة الوطنية للنفط على الصعيد الوطني».

ورأت السفارة الأميركية أنه «حان الوقت الآن لجميع الأطراف المسؤولة لرفض محاولات عسكرة قطاع الطاقة، وتقسيم المؤسسات الاقتصادية الليبية، وإخضاع البنية التحتية الحيوية للمصالح الأجنبية».

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وأمس السبت، أعلن مصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» إعادة تشغيل حقل الشرارة النفطي بقوة 120 ألف برميل يوميًّا، موضحًا أن سبب ضخ هذه الكمية يرجع إلى عدم وجود فنيين كافيين للتشغيل بسبب جائحة «كورونا» وحظر التجول، لافتًا إلى تشغيل قرابة عشر آبار.