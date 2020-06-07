الأرصاد: ارتفاع الحرارة على أنحاء البلاد باستثناء منطقة واحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يونيو 2020, 01:33 مساء
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 7 يونيو. (بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني الارصاد الجوية أن يسود اليوم، الأحد، طقس معتدل على مناطق شمال شرق البلاد، وارتفاع درجة الحرارة على بقية المناطق. 

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة اعتبارا من يوم غد على مناطق شمال غرب البلاد.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب بعد غد الثلاثاء على بعض مناطق جنوب وغرب الجبل الغربي مع احتمال هطول أمطار خفيفة. والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة
تىنشط مساء اليوم على بعض المناطق ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتحول غدا إلى شمالية غربية فشمالية شرقية.
ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية ولا تتجاوز على سرت 30 درجة، وتسجل انخفاضا غدا على أغلب المناطق وترتفع على سرت.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد- الواحات- مرادة
السماء قليلة السحب، والرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والحرارة تتراوح بين 24 و29 درجة وتصل إلى 35 درجة على جالو والجغبوب.

الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة
السماء صافية بوجه عام، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب غدا على غدامس والحمادة مع احتمال هطول أمطار خفيفة تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية. والرياج شمالية متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية، والحرارة تتراوح بين 39 و44 درجة.

الكفرة- السرير- تازربو
السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والحرارة بين 39 و42 درجة، وتسجل ارتفاعا بعد غد الثلاثاء على أغلب المناطق.

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