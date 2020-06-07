الدولار يعاود الارتفاع فوق 5 دنانير

أسعار صرف العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية.

عاود سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعه فوق مستوى 5 دنانير في السوق الموازية اليوم الأحد.

وقفزت العملة الأميركية بفارق 27 قرشا، مسجلة 5.25 دينار، مقابل 4.98 دينار أمس، حسب متعاملين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبالوتيرة نفسها، صعد اليورو بفارق 25 قرشا، مسجلا 5.70 دينار، مقابل 5.45 دينار أمس، في حين كان الارتفاع الأكبر من نصيب اليورو الذي زاد بفارق 34 قرشا مسجلا 6.50 دينار، مقابل 6.16 دينار أمس.

وارتفعت الليرة التركية بفارق خمسة قروش، مسجلة 0.78 دينار، مقابل 0.73 دينار أمس، في حين صعد الدينار التونسي إلى 1.85 دينار، مقابل 1.74 دينار أمس بفارق 11 قرشا.