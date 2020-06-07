تركيب وحدة توليد كهرباء جديدة بحقل الراقوبة النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يونيو 2020, 09:23 صباحا
شاحنة تصل إلى حقل الراقوبة النفطي. (فيسبوك)

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، اليوم الأحد، انطلاق أعمال التجهيز لتنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية لوحدة توليد الكهرباء الجديدة بحقل الراقوبة النفطي منذ الأيام، مشيرة إلى انتهاء شركة «إي أم آي» الفرنسية من تنفيذ الأعمال المدنية اللازمة ووصول وحدة التوليد إلى الموقع. 

وحسب منشور لشركة سرت، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن هذا المشروع يهدف إلى توفير مصدر تغذية كهربائية فعال وموثوق لحقل الراقوبة للقيام بعملياته بالشكل الأمثل، وذلك بعد تعطل الوحدة الحالية وعدم التمكن من إصلاحها.

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ويشمل المشروع توريد وتركيب وحدة كهرباء متنقلة ومتكاملة بقدرة 5.3 ميغاوات من شركة «سولار» الأميركية من طراز يمتاز بكفاءته العالية وسرعة تركيبه، وفق الشركة وجرى نقل هذه الوحدة من ميناء رأس لانوف إلى مرسى البريقة ثم إلى حقل الراقوبة، ونوه المنشور إلى أن وحدة التوليد متنقلة ويمكن الاستفادة منها بمواقع أخرى بالشركة حال إصلاح وحدة الكهرباء الحالية بحقل الراقوبة.

يشار إلى أن حقل الراقوبة النفطى التابع شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ينتج خمسة آلاف برميل يوميا.

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