المسماري: بوارج تركية وطائرات مسيرة تشارك في الهجوم على سرت

الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن قوات حكومة الوفاق شنت هجوما شاملا على سرت استخدمت فيه الطائرات المسيرة والبوارج التركية قبالة سواحل سرت، فضلا عن أعداد كبيرة من القوات، لافتا إلى إسقاط 3 «طائرات تركية مسيرة» خلال هذه المعركة.

وأضاف المسماري، خلال لقاء تلفزيوني مع قناة الحدث، أن عناصر من القوات الخاصة التركية شاركت في هذه المعركة، لكن قوات القيادة العامة استطاعت صد الهجوم، وشنت هجوما مضادا «بإسناد من القوات الجوية وغطاء جوي من المقاتلات الحربية».

وعن انسحاب قوات القيادة العامة من ترهونة، قال المسماري، إن قوات حكومة الوفاق لم تأخذ ترهونة «بقوة السلاح أو بالتفوق العسكري ولكن هناك دول خذلت القوات المسلحة»، وفق قوله، مضيفا أن هذه الدول كانت تعتبر نفسها ضامن لوقوف الأمور عند الكيلو 60 لتبدأ مفاوضات (5+5).

وأوضح أن قوات القيادة العامة انسحبت إلى وسط ليبيا بعدما كانت ترسم خطة للانسحاب 60 كيلو بعيدا عن طرابلس، موضحا أن الانسحاب جاء بناء علي ضغط دولي، لكنه أكد أنه لن يكون هناك انسحابات أخرى خلال الأيام المقبلة، لاسيما مع تحرك وحدات من برقة في المنطقة الشرقية في اتجاه سرت مع تجنيد عددد كبير من الشباب التحقوا بقوات القيادة العامة.