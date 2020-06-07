«مكافحة الأمراض»: ‎إصابة 17 حالة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يونيو 2020, 12:23 صباحا
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

واستلم المركز السبت 396 عينة منها 156 عينة استلمها المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و57 عينة بمختبر فرع المركز الوطني بمصراتة، و59 عينة بمختبر فرع المركز الوطني سبها، و76 عينة استلمها مختبر مركز بنغازي الطبي، و12 عينة بمختبر مستشفى الكويفية، و36 عينة بمختبر مستشفى طرابلس الجامعي.

ووفق البيان، فإن الإصابات كان منها حالتان من نيجيريا مقيمان في طرابلس، و3 حالات جدد من مدن طرابلس، وسبها، وصبراتة، وحالة تشادية الجنسية مقيمة في سبها قادمة إلى صبراتة،  وحالاتان عائدتين من موسكو، وثماني حالات مخالطين من سبها، وحالة مقيم في مصراتة قادم من سبها.

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