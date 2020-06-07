محطة تحلية طبرق تطالب المواطنين بترشيد مياه الشرب في الصيف

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 07 يونيو 2020, 12:20 صباحا
محطة تحلية المياه في طبرق. (الإنترنت)

طالب مدير محطة تحلية مياه البحر بطبرق المهندس محمد رزق، كافة المواطنين بطبرق بضرورة ترشيد مياه الشرب خلال فترة الصيف والتقليل من الهدر الزائد للمياه.

وقال رزق، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، السبت، أن محطة التحلية بطبرق تحتاج لصيانات متواصلة بسبب قدمها وتهالكها، «نحن لا نستطيع إيقافها بشكل كامل لغرض الصيانة، لأنها تعتبر المصدر الوحيد للمياه بالمدينة».

وأضاف رزق، «نقوم بإيقافها جزئيا مع تناقص كمية الإنتاج إلى أقل من النصف لغرض الصيانات الدورية، وعلى جميع المواطنين التعاون معنا بترشيد استهلاك المياه خلال فترة الصيف حتى نستطيع أن نغطي احتياجات المدينة بالمياه».

تجدر الإشارة إلى أن محطة تحلية مياه البحر بطبرق تم إنشاؤها عام 2000 من قبل شركة سيدم الفرنسية، بقدرة إنتاجية تصل إلى 36 ألف متر مكعب يوميا، ولم يجرَ لها عمرة وصيانة كاملة منذ 20 عاما.

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