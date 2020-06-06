بالصور.. وصول أولى رحلات الشحن الجوي إلى مطار مصراتة الدولي قادمة من تونس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يونيو 2020, 11:50 مساء
أولى رحلات الشحن الجوي تصل إلى مطار مصراتة الدولي قادمة من تونس, 6 يونيو 2020. (الخطوط الليبية)

أعلنت الخطوط الليبية عن وصول أولى رحلات الشحن الجوي للشركة إلى مطار مصراتة الدولي والقادمة من مطار تونس قرطاج TUN_MRA LN303  وعلى مثنها شحن من البضائع التي كانت موجودة في تونس، بعد فترة من إيقاف الرحلات بسبب جائحة كورونا.

ووفق بيان للخطوط الليبية اليوم، أعلن مركز الشحن الجوي والتابع لشركة الخطوط الجوية الليبية، عن بدء تسير رحلات الشحن الجوي من كافة محطاتنا الخارجية.

الخطوط الليبية تطالب الدولة بدعمها لتغطية خسائرها جراء «كورونا» وقصف مطار معيتيقة

وفي منتصف مايو الماضي، طالبت لجنة الأزمة ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية، الدولة بضرورة دعم الشركة «لتغطية ولو جزءًا من الخسائر التي تعرضت لها» جراء القصف الذي استهدف مطار معيتيقة وجائحة «كورونا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البنك الأفريقى للتنمية: ليبيا الأضعف على صعيد التكامل التجارى والإنتاجى في ...
ليبيا
عقيلة صالح: مبادرة القاهرة تضمن تشكيل سلطة تنفيذية من رئيس ونائبين ورئيس وزراء ...
ليبيا
حفتر: نريد مجلسا رئاسيا وحكومة معتمدة من مجلس النواب وتوحيد المؤسسات
ليبيا
رئيس وزراء كندا يجثو على ركبته بعد انضمامه إلى المتظاهرين أمام البرلمان
دولى
السيسي يعلن مبادرة «إعلان القاهرة» لحل الأزمة الليبية باتفاق بين عقيلة صالح ...
ليبيا
غضب إثر نشر لقطات للشرطة الأميركية تسيء معاملة متظاهرين وتوقع احتجاجات جديدة في ...
دولى
لجنة مجابهة «كورونا» بمصراتة: الوضع يتفاقم ويتجه نحو مفترق خطير
ليبيا
وزيرة الدفاع الفرنسية تؤكد مقتل زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في ...
عربى
المسماري: القيادة العامة أصدرت أوامر بالتراجع 50 كم جنوب طرابلس استجابة لضغوط ...
ليبيا
«دينارات غوزناك» تفتح جبهة جديدة للصراع على الملف الليبي
ليبيا
إجماع في البرلمان التونسي على رفض سياسة المحاور في ليبيا
ليبيا
نورلاند: التدخل التركي في ليبيا جاء ردا على «قوات فاغنر»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب غير تقليدية لارتفاع درجة حرارة جسمك