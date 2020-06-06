بالصور.. وصول أولى رحلات الشحن الجوي إلى مطار مصراتة الدولي قادمة من تونس

أولى رحلات الشحن الجوي تصل إلى مطار مصراتة الدولي قادمة من تونس, 6 يونيو 2020. (الخطوط الليبية)

أعلنت الخطوط الليبية عن وصول أولى رحلات الشحن الجوي للشركة إلى مطار مصراتة الدولي والقادمة من مطار تونس قرطاج TUN_MRA LN303 وعلى مثنها شحن من البضائع التي كانت موجودة في تونس، بعد فترة من إيقاف الرحلات بسبب جائحة كورونا.

ووفق بيان للخطوط الليبية اليوم، أعلن مركز الشحن الجوي والتابع لشركة الخطوط الجوية الليبية، عن بدء تسير رحلات الشحن الجوي من كافة محطاتنا الخارجية.

الخطوط الليبية تطالب الدولة بدعمها لتغطية خسائرها جراء «كورونا» وقصف مطار معيتيقة

وفي منتصف مايو الماضي، طالبت لجنة الأزمة ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية، الدولة بضرورة دعم الشركة «لتغطية ولو جزءًا من الخسائر التي تعرضت لها» جراء القصف الذي استهدف مطار معيتيقة وجائحة «كورونا».