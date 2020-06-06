استمرار غلق المساجد.. المجلس الرئاسي يقرر حظر التجول الكامل في مدن الجنوب

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تمديد حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباح اليوم التالي لمدة عشرة أيام اعتبارا من غد الأحد، وحظر التجول الكامل في كل مناطق الجنوب وكذلك التنقل بين المدن.

كما قرر المجلس استمرار غلق المساجد والأسواق الكبرى وكذلك المحلات التي لا تقدم خدمات أساسية للمواطن بما فيها محلات الملابس والأحذية والمقاهي والمطاعم، ومنع التجمعات والمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية منعا باتا.

وطالب المجلس في بيان اليوم، المواطنين باتباع أساليب الوقابة والحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

إلزام المواطنين بارتداء الأقنعة الطبية.. 6 توصيات للمجلس الرئاسي مع تفاقم الوضع الوبائي الليبي

وفي وقت سابق من اليوم أوصت اللجنة العليا لمجابهة جائحة «كورونا»، رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، باتخاذ ستة إجراءات على خلفية تفاقم الوضع الوبائي الليبي بارتفاع حصيلة إصابات فيروس «كورونا» في ليبيا إلى 182 حالة نشطة.

وبحسب بيان للجنة اليوم، فإن التوصيات شملت إلزام المواطنين بارتداء الأقنعة الطبية عند الخروج واستمرار إقفال المساجد إلى حين إشعار آخر، واستمرار الحظر الكامل لمناطق الجنوب، واستمرار الحظر الجزئي على ما هو عليه في باقي البلاد لمدة عشرة أيام، اعتبارا من غدٍ الأحد من الساعة 6 مساء وحتى 6 صباحا.

كما شملت التوصيات، استمرار إغلاق المحلات الكبرى والأسواق، بما فيها محلات الملابس والأحذية وكل المحلات التي لا تقدم خدمة أساسية للمواطن، ومنع كل التجمعات، بما في ذلك المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية منعا باتا.

ووفق البيان شملت التوصيات أيضا استمرار العمل الإداري في كل المؤسسات الإدارية بنسبة 10% فقط من الساعة 9 صباحا إلى 2 ظهرا، مع ضرورة وضع كل التدابير الاحترازية اللازمة لمنع التجمعات بكل مظاهرها.