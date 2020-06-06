سيالة يبحث مع وزيري خارجية تونس والجزائر التطورات الميدانية والسياسية في ليبيا

وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، (أرشيفية: الإنترنت)

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، مع نظيريه التونسي نورالدين الري، والجزائري صبري بوقادوم، آخر التطورات الميدانية والسياسية في ليبيا.

وحسب بيان لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق فإن سيالة أجرى اتصالين هاتفيين بكل من الري وبوقادوم، «في إطار التشاور الكامل وتنسيق المواقف بين ليبيا وتونس والجزائر».

وأضاف البيان أن سيالة أطلع الوزيرين على آخر التطورات الميدانية والسياسية في ليبيا.

«خارجية الوفاق» تؤكد ضرورة بسط السيطرة الأمنية على كامل التراب الليبي

وأمس الجمعة، أكدت وزارة الخارجية ضرورة «بسط حكومة الوفاق سيطرتها الأمنية على كامل التراب الليبي لإدارة العملية السياسية بعيدًا عن تهديدات السلاح»، وفق الناطق باسم الوزارة محمد القبلاوي.

وبارك القبلاوي في بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية بموقع «فيسبوك» سيطرة قوات حكومة الوفاق على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس وعودة مدينة ترهونة «دون إراقة دماء».