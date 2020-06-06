تعليقا على «إعلان القاهرة».. السفارة الروسية بمصر ترحب بكل الجهود لتسوية النزاع في ليبيا

السفارة الروسية في القاهرة, (الإنترنت)

رحبت السفارة الروسية بالقاهرة، اليوم السبت، بكل الجهود الرامية إلى تسوية النزاع في ليبيا، وذلك عقب صدور «إعلان القاهرة» اليوم، الذي تضمن مبادرة تهدف إلى حل الأزمة الليبية عبر وقف فوري لإطلاق النار.

وقالت السفارة الروسية بالقاهرة، في بيان عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» اليوم: «نرحب بكل الجهود الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كل الأراضي الليبية».

وأضافت السفارة: «تقدمت مصر اليوم بالمبادرة المهمة لإنهاء الأزمة في ليبيا».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مبادرة «إعلان القاهرة» لحل الأزمة الليبية باتفاق من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، وتشتمل المبادرة على عدة نقاط، منها وقف إطلاق النار بداية من الثامن من يونيو 2020، وانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة.

السيسي يعلن مبادرة «إعلان القاهرة» لحل الأزمة الليبية باتفاق بين عقيلة صالح وحفتر (فيديو)

كما تتضمن المبادرة «إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الليبي من الاضطلاع بمهامه الأمنية، فضلا عن استمرار عمل اللجنة العسكرية (5+5)»، إلى جانب مسارات سياسية وأمنية واقتصادية.

فيما رحبت عدة دول وجهات بالمبادرة منها الإمارات وفرنسا والأردن وجامعة الدول العربية.