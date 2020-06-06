تعليقا على «إعلان القاهرة».. السفارة الروسية بمصر ترحب بكل الجهود لتسوية النزاع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يونيو 2020, 08:58 مساء
السفارة الروسية في القاهرة, (الإنترنت)

رحبت السفارة الروسية بالقاهرة، اليوم السبت، بكل الجهود الرامية إلى تسوية النزاع في ليبيا، وذلك عقب صدور «إعلان القاهرة» اليوم، الذي تضمن مبادرة تهدف إلى حل الأزمة الليبية عبر وقف فوري لإطلاق النار.

وقالت السفارة الروسية بالقاهرة، في بيان عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» اليوم: «نرحب بكل الجهود الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كل الأراضي الليبية».

وأضافت السفارة: «تقدمت مصر اليوم بالمبادرة المهمة لإنهاء الأزمة في ليبيا».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مبادرة «إعلان القاهرة» لحل الأزمة الليبية باتفاق من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، وتشتمل المبادرة على عدة نقاط، منها وقف إطلاق النار بداية من الثامن من يونيو 2020، وانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة.

السيسي يعلن مبادرة «إعلان القاهرة» لحل الأزمة الليبية باتفاق بين عقيلة صالح وحفتر (فيديو)

 كما تتضمن المبادرة «إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الليبي من الاضطلاع بمهامه الأمنية، فضلا عن استمرار عمل اللجنة العسكرية (5+5)»، إلى جانب مسارات سياسية وأمنية واقتصادية.

فيما رحبت عدة دول وجهات بالمبادرة منها الإمارات وفرنسا والأردن وجامعة الدول العربية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البنك الأفريقى للتنمية: ليبيا الأضعف على صعيد التكامل التجارى والإنتاجى في ...
ليبيا
رئيس وزراء كندا يجثو على ركبته بعد انضمامه إلى المتظاهرين أمام البرلمان
دولى
غضب إثر نشر لقطات للشرطة الأميركية تسيء معاملة متظاهرين وتوقع احتجاجات جديدة في ...
دولى
لجنة مجابهة «كورونا» بمصراتة: الوضع يتفاقم ويتجه نحو مفترق خطير
ليبيا
وزيرة الدفاع الفرنسية تؤكد مقتل زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في ...
عربى
المسماري: القيادة العامة أصدرت أوامر بالتراجع 50 كم جنوب طرابلس استجابة لضغوط ...
ليبيا
«دينارات غوزناك» تفتح جبهة جديدة للصراع على الملف الليبي
ليبيا
إجماع في البرلمان التونسي على رفض سياسة المحاور في ليبيا
ليبيا
نورلاند: التدخل التركي في ليبيا جاء ردا على «قوات فاغنر»
ليبيا
جريدة الوسط: ضغوط دولية على «الجوار» الليبي
ليبيا
عقيلة صالح يؤكد توجيه «المركزي» لتوفير التغطية المالية للحكومة الموقتة
ليبيا
تطور جديد في قضية ليبي اعتقل بالمغرب بتأشيرة مزورة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب غير تقليدية لارتفاع درجة حرارة جسمك