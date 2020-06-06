مصدر لـ«بوابة الوسط»: إعادة تشغيل حقل الشرارة بقوة 120 ألف برميل يوميا

منشآت نفطية بحقل الشرارة (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إعادة تشغيل حقل الشرارة النفطي بقوة 120 ألف برميل يوميًا.

وقال المصدر، الذي لم يكشف هويته، إن سبب ضخ هذه الكمية يرجع إلى عدم وجود فنيين كافيين للتشغيل بسبب جائحة «كورونا» وحظر التجول، لافتًا إلى تشغيل قرابة عشر آبار.

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وفي وقت سابق اليوم، قالت وكالة «رويترز» إن حقل الشرارة لا يزال مغلقًا، ونقلت عن مهندس نفط قوله إنه «ليست هناك أي تعليمات بفتحه»، وأشارت الوكالة إلى بيان قالت إنه صادر من جهاز حرس المنشآت النفطية، يتحدث عن إعادة فتح خط أنابيب الحمادة الذي يمتد من حقل الشرارة النفطي، بعد أن كان مغلقا ضمن الإغلاقات النفطية، المتواصلة منذ يناير الماضي.

إلى ذلك، نفى مصدر أمني من حقل الشرارة سيطرة مجموعة مسلحة على الحقل، مؤكدا أنه لا يزال تحت سيطرة حرس المنشآت النفطية، وأوضح في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن مجموعة مسلحة، لا تتبع أي جهة، حاولت الاقتراب من حقل الشرارة، حيث طالبت قوة التأمين المسؤولة عن الحقل بالخروج منه، لكن القوة تصدت لها وطردتها، مؤكدا أن الحقل ما زال تحت سيطرة حرس المنشآت النفطية.