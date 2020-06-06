السوق الموازية: تراجع كبير للعملات الدولية أمام الدينار الليبي

تراجعت العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية أمام الدينار الليبي في أول تعاملات الأسبوع، إذ تراجع الدولار من 5.83 دينار نهاية الأسبوع الماضي إلى 5.25 دينار، ظهر اليوم ليخسر 57 قرشا.

ثم واصلت العملة الأميركية خسائرها الكبيرة، اليوم السبت، لتصل إلى 5.04 دينار قبل قليل، حسب بيانات لمتعاملين وصفحات معنية بالسوق. كما هوت العملة الأوروبية، التي كسرت حاجز الستة دينارات لتنخفض من 6.30 دينار لليورو أول من أمس إلى 5.75 دينار ظهر اليوم، ثم 5.55 دينار قبل قليل.

كذلك كسرت العملة البريطانية حاجز السبعة دينارات، لتهبط من 7.25 دينار للجنيه الاسترليني، إلى 6.40 دينار قبل نحو ساعتين، ثم إلى 6.25 دينار قبل قليل. الحال نفسه للعملتين التركية والتونسية، إذ شهدتا تذبذبا حادا على غير المعتاد، فقد هبطت الليرة التركية من 0.86 دينار أول من أمس، إلى 0.77 دينار ثم 0.74 دينار اليوم السبت، والدينار التونسي من 2.09 دينار الخميس إلى 1.82 دينار، ثم 1.77 دينار اليوم السبت.