شهود عيان: قوات «الوفاق» تقترب من مدخل سرت

أحد الشوارع الرئيسية في بلدية سرت. أرشيفية: الإنترنت)

قال شهود عيان بمنطقة الزعفران، إحدى الضواحي الغربية لمدينة سرت، لـ«بوابة الوسط» إنهم شاهدوا بعد ظهر، اليوم السبت، سيارات عسكرية تابعة لقوات حكومة الوفاق على مشارف المدينة، قادمة من الغرب.

ويشهد وسط مدينة سرت هدوءًا تاما مع انعدام أغلب الخدمات، وتوقف الاتصالات الهاتفية لشبكات «المدار»، و«ليبيانا» وتردي خدمات الإنترنت «الواي ماكس».

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كما شهدت مدينة سرت نزوح أعداد كبيرة من العائلات، والمسؤولين إلى مناطق شرق المدينة، كما شهدت المدينة إقفال عدد كبير من المحال التجارية، والمؤسسات الحكومية، ووقف بث الإذاعة المسموعة.

وفي وقت سابق اليوم، قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، إن قوات حكومة الوفاق سيطرت على بلدة الوشكة، وتتجاوز منطقة بويرات الحسون، وتتقدم لمواقع في مدينة سرت، معلنا تنفيذ سلاح الجو خمس ضربات قتالية جنوب سرت، استهدفت آليات مسلحة تابعة لقوات القيادة العامة.