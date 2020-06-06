السيسي يستقبل حفتر وعقيلة صالح في قصر الرئاسة بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يونيو 2020, 12:29 مساء
صورة مجمعة تضم من اليمين المشير خليفة حفتر، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمستشار عقيلة صالح، (الإنترنت)

يستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية في القاهرة، اليوم السبت، كلا من القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لبحث مستجدات الأزمة الليبية.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية إن لقاء السيسي بـ«القادة الليبيين يأتي من منطلق حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي».

يحضر اللقاء، وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، ورئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل، ووزير الخارجية سامح شكري، ورئيس مجلس النواب علي عبدالعال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزيرة الدفاع الفرنسية تؤكد مقتل زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في ...
عربى
المسماري: القيادة العامة أصدرت أوامر بالتراجع 50 كم جنوب طرابلس استجابة لضغوط ...
ليبيا
«دينارات غوزناك» تفتح جبهة جديدة للصراع على الملف الليبي
ليبيا
إجماع في البرلمان التونسي على رفض سياسة المحاور في ليبيا
ليبيا
نورلاند: التدخل التركي في ليبيا جاء ردا على «قوات فاغنر»
ليبيا
جريدة الوسط: ضغوط دولية على «الجوار» الليبي
ليبيا
عقيلة صالح يؤكد توجيه «المركزي» لتوفير التغطية المالية للحكومة الموقتة
ليبيا
تطور جديد في قضية ليبي اعتقل بالمغرب بتأشيرة مزورة
ليبيا
روسيا تعلق على إعلان واشنطن إرسال لواء مساعدة إلى تونس واتهامها بـ«تأجيج» النزاع...
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل رسام الكاركاتير الليبي محمد الزواوي
ثقافة وفن
العدد 237 من جريدة «الوسط»: ضغوط على دول «الجوار».. ومجزرة مزدة.. و«دينارات ...
ليبيا
المسماري يعلن إعادة تمركز وحدات قوات القيادة العامة خارج طرابلس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب غير تقليدية لارتفاع درجة حرارة جسمك