مصدر أمني ينفي لـ«بوابة الوسط» سيطرة مجموعة مسلحة على حقل الشرارة النفطي

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | السبت 06 يونيو 2020, 11:59 صباحا
منشآت نفطية بحقل الشرارة (أرشيفية: الإنترنت)

نفى مصدر أمني من حقل الشرارة النفطي سيطرة مجموعة مسلحة على الحقل، مؤكدا أنه لا يزال تحت سيطرة حرس المنشآت النفطية.

وأوضح المصدر لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، أنه لا صحة للأخبار المتداولة عن استيلاء المجموعة المسلحة على الحقل، وأن ما حدث هو محاولة هذه المجموعة، التي لا تتبع أي جهة الاقتراب من الحقل، مطالبة قوة التأمين المسؤولة عن الحقل بالخروج منه، «لكن تم طردها».

وذكرت وكالة «رويترز» أن حقل الشرارة لا يزال مغلقا، ونقلت عن مهندس نفط قوله إنه «ليست هناك أي تعليمات بفتحه»، مشيرة إلى بيان قالت إنه صادر من جهاز حرس المنشآت النفطية، يتحدث عن إعادة فتح خط أنابيب الحمادة الذي يمتد من حقل الشرارة النفطي، بعد أن كان مغلقا ضمن الإغلاقات النفطية، المتواصلة منذ يناير الماضي.

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