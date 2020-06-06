فريق طبي يزور محلة غدوة لسحب عينات من المخالطين لحالات مشتبه في إصابتها بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يونيو 2020, 11:01 صباحا
سيارة تابعة للفريق الطبي الذي وصل محلة غدوة، 5 يونيو 2020 (الإنترنت)

زار فريق طبي المركز الصحى بمحلة غدوة التي تبعد عن مدينة سبها نحو 60 كيلومترا، لإجراء مسحات وأخذ عينات للمخالطين للحالات التي تم الاشتباه بها في إصابتها بمدينة غريان.

وتكون الفريق من أعضاء بفريق الرصد والتقصي بالعيادة التنفسية التابعة لإدارة الخدمات الصحية سبها برئاسة الدكتور إبراهيم الزوي، والفريق الطبي الأول بإدارة الطوارئ الصحية طرابلس برئاسة الدكتور أسامة الأطرش، حسب منشور لبلدية سبها على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

وأمس الجمعة، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 30 إصابة جديدة بالفيروس، 18 حالة منها فقط في سبها، ليصل إجمالي الحالات في عموم البلاد إلى 239 حالة.

وأوضح المركز أنه تسلم 635 عينة منها 76 عينة من مختبر فرع المركز الوطني سبها، وتبين إيجابية 17 حالة مخالطة لحالات من المدينة، وحالة جديدة في المدينة من حي القرضة، كما سجلت بين المخالطين بؤرة جديدة في حي الثانوية، حسب بلدية سبها.

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