«الأرصاد»: طقس معتدل على أغلب المناطق.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة

توقع المركز الوطني الارصاد الجوية أن يسود اليوم، السبت، طقس معتدل ومستقر على أغلب مناطق ليبيا، إذ تشهد درجات الحرارة في المناطق الشمالية درجات حرارة تتراوح بين 23 و29 درجة، وتتراوح بين 31 و36 درجة في الدواخل ومناطق الوسط.

ويتوقع المركز أن ترتفع الحرارة نسبيا على مناطق الجنوب لتتراوح ما بين 37 و42 درجة، وتسجل ارتفاعا بداية من غد الأحد على الشمال الغربي.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول الأحد إلى: شرقية إلى جنوبية شرقية. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و32 درجة، وتسجل ارتفاعا تدريجيا بداية من الأحد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد- الواحات- مراده:

السماء قليلة السحب، والرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، والحرارة تتراوح بين 23 و28 درجة وتكون ما بين 33 و38 درجة على جالو والجغبوب وتنخفض غدا.

الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، والحرارة تتراوح ما بين 35 و41 درجة.