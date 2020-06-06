لجنة مجابهة «كورونا» بمصراتة: الوضع يتفاقم ويتجه نحو مفترق خطير

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يونيو 2020, 01:35 صباحا
شعار اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في مصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة إن «الوضع يتفاقم ويتجه نحو مفترق خطير»، وذلك على خلفية إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، تسجيل إصابة بالفيروس داخل مصراتة.

وأوضحت اللجنة في بيان منشور على صحفتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الحالة المصابة بـ«كورونا» تعود لمواطن قادم من مدينة سبها، وحضت جميع المواطنين داخل البلدية على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية وطرق الوقاية وتطبيق الحجر الصحي محذرة من «تفاقم الوضع واتجاهه إلى مفترق خطير».

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وأحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، 30 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بالفيروس في ليبيا إلى 239 إصابة.

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