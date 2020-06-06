معيتيق يبحث مع مسؤولين أميركيين العودة إلى الحوار السياسي وتنفيذ مخرجات برلين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يونيو 2020, 01:24 صباحا
معيتيق والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند. (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد عمر معيتيق، إنه اجتمع، الجمعة، عبر الشبكة المغلقة، مع نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون المغرب العربي، هنري ووستر، وكبير مديري مجلس الأمن القومي الأميركي، جينرال كورييا، وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند.

ولفت معيتيق في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن الاجتماع جاء عقب استعادة حكومة الوفاق الوطني السيطرة على ضواحي مدينة طرابلس وكامل مدينة ترهونة، وتناول مناقشة بعض القضايا الأمنية لضمان أمن واستقرار ليبيا.

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وحسب نائب رئيس المجلس الرئاسي، فقد تم التأكد خلال المحادثات على ضرورة العودة إلى الحوار السياسي بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وتكاثف جهود الدول الصديقة من أجل المضي قدما نحو تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.

في حين، شدد معيتيق على دور الولايات المتحدة لدعم الاستقرار في ليبيا، والعمل على إعادة افتتاح الحقول النفطية وما ترتب على إغلاقها من ضرر على الميزانية العامة للدولة للعام 2020.

والثلاثاء الماضي، بحث معيتيق مع السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، والتطورات العسكرية، وفي هذا السياق، أكد نورلاند استمرار المسارين السياسي والاقتصادي، وفقا لمخرجات مؤتمر برلين إلى جانب المسار الأمني- العسكري.

وشدد معيتيق من جهته على «دور الولايات المتحدة الأميركية المهم لتحقيق الاستقرار في ليبيا والعمل على إعادة افتتاح الحقول النفطية وما ترتب عن إغلاقها من ضرر على الميزانية العامة للدولة، وأكد ضرورة استمرار دعم الحوار الاقتصادي لضمان نجاح برنامج الإصلاحات الاقتصادية».

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