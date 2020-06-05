«هاتف ليبيا» توضح أسباب انقطاع الاتصالات بقصر بن غشير

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 يونيو 2020, 11:55 مساء
برج اتصالات. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت شركة هاتف ليبيا إن فريق عمل من إدارة الاتصالات ومنطقة اتصالات طرابلس باشر بتكليف من المدير العام للشركة، المهندس فؤاد الصرماني، أعمال الصيانة بمنطقة قصر بن غشير في محاولة لإعادة حركة الاتصالات.

وأوضحت الشركة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه تعذر إرجاع حركة الاتصالات؛ نظرًا لانقطاع التيار العام، لافتة مواصلة فريق الصيانة عمله متوقعة عودة الاتصالات بكافة أنواعها لجميع شركات قطاع الاتصالات والجهات المستفيدة من خدماتها قريبًا.

وأعلنت الشركة تزويد المناطق التي سيطرت عليها قوات حكومة الوفاق بالمولدات والديزل لحين عودة التيار الكهربائي، لافتة إلى أن المقصود إرجاع الخدمات شركات القطاع «ليبيانا» و«المدار» و«ليببا» للإتصالات والتقنية وشركات الاتصالات النوعية بما فيها خدمات الإنترنت والمصارف والجوازات.

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