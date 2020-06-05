«طوارئ مصراتة» تهنئ حكومة الوفاق وتدعو إلى السيطرة على كامل التراب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 يونيو 2020, 11:06 مساء
أعضاء بغرفة الطوارئ الخاصة مصراتة خلال إلقاء بيان تهنئة حكومة الوفاق، 5 يونيو 2020. (بوابة الوسط)

هنأت غرفة الطوارئ الخاصة بمصراتة، اليوم الخميس، قوات حكومة الوفاق لمناسبة السيطرة الكاملة على العاصمة طرابلس.

ودعت الغرفة في بيان تلقته «بوابة الوسط» إلى «مزيد الانتصارات حتى تحرير وتطهير كامل ربوع الوطن وفرض سيطرة حكومة الوفاق الشرعية على كافة التراب الليبي».

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وفي وقت سابق اليوم، أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، سيطرة «قوات الوفاق» على كامل مدينة ترهونة. وأمس الخميس، قال قنونو إن قوات حكومة الوفاق تسيطر على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس.

في حين قال الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن القيادة العامة أصدرت أوامر لجميع غرف العمليات بالتراجع لمسافة 50 كليومترا جنوب طرابلس، وذلك استجابة لضغوط وتوصيات واتصالات من دول كبرى وكذلك الأمم المتحدة لضرورة وقف إطلاق النار واستئناف اجتماعات «5+5» لإنجاح المسار السياسي والاقتصادي والأمني.

أعضاء بغرفة الطوارئ الخاصة مصراتة خلال إلقاء بيان تهنئة حكومة الوفاق، 5 يونيو 2020. (بوابة الوسط)
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