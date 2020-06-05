المجلس البلدي وأعيان بني وليد يدعون إلى مصالحة وطنية شاملة ويؤكدون وحدة التراب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 يونيو 2020, 09:21 مساء
أعيان ومسؤولو بني وليد يعلنون عن نتائج اجتماعهم، 5 يونيو 2020. (بوابة الوسط)

طالب بيان صادر عن اجتماع عُقد بمطار بني وليد بعد «رجوعه لشرعية الدولة» بحكومة الوفاق، وحضرته القوى الفاعلة بالمدينة الجهات ذات العلاقة بالعمل على تحقيق مصالحة وطنية شاملة تسهم في بناء ليبيا حديثة، مع التأكيد على وحدة التراب الليبي وحرمة دم أبنائها.

وحسب البيان الذي تلقته «بوابة الوسط» حضر الاجتماع ممثلون عن المجلس البلدي والأعيان والأهالي والقطاعات الخدمية ومديرية الأمن وكل الجهات الأمنية والعسكرية داخل بلدية بني وليد، وتدارس الاجتماع الأوضاع التي تمر بها ليبيا، وأكدوا أن بني وليد جزء من النسيج الليبي «لم ولن تخرج عن إجماع الليبيين وموقفها واضح منذ البداية».

اقرأ أيضا قوة من «الوفاق» تدخل مدينة بني وليد وسط ترحيب من الأهالي

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على ست نقاط هي:
1- إن قبائل ورفلة بمدينة بني وليد لم ولن تخذل الوطن وسوف تكون سدا منيعا يحافظ على كرامته وسيادته.
2- إن قبائل ورفلة بمدينة بني وليد تقف إلى جانب إخوتها من القبائل والمدن الليبية في خندق واحد للدفاع عن الوطن وحماية أراضيه، والمحافضة على سيادته في إطار المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
3- مطالبة الليبيين جميعا بضرورة توحيد الكلمة ورص الصفوف في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها بلادها بما يكفل عبورنا لمرحلة الاستقرار والبناء.
4- ضرورة تفعيل مؤسسات الدولة داخل بني وليد وعلى وجه الخصوص مؤسسات الأمن والجيش والقضاء بما يحقق تعزيز سيادة الدولة وحماية المنطقة من الأخطار التي تحدق بها.
5- التأكيد على وحدة التراب الليبي وحرمة دم أبنائها والوقف في وجه دهاة الجهوية والقبلية والإقليمية الضيقة والعرقية والمذهبية.
6- نهيب بالجهات ذات العلاقة بالعمل على تحقيق مصالحة وطنية شاملة تساهم في بناء ليبيا حديثة.

وفي وقت سابق اليوم، دخلت قوة تابعة لحكومة الوفاق مدينة بني وليد، وسط ترحيب كبير من الأهالي، وفق مراسل «بوابة الوسط». وجاء ذلك بعد تأكيد عميد بلدية بني وليد، سالم أنوير، في تصريح إلى «بوابة الوسط» خلو المدينة من المظاهر المسلحة، وإعلانه خروج كل قوات القيادة العامة القادمة من مدينة ترهونة إلى منطقة الجفرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عقيلة صالح يؤكد توجيه «المركزي» لتوفير التغطية المالية للحكومة الموقتة
ليبيا
تطور جديد في قضية ليبي اعتقل بالمغرب بتأشيرة مزورة
ليبيا
روسيا تعلق على إعلان واشنطن إرسال لواء مساعدة إلى تونس واتهامها بـ«تأجيج» النزاع...
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل رسام الكاركاتير الليبي محمد الزواوي
ثقافة وفن
المسماري يعلن إعادة تمركز وحدات قوات القيادة العامة خارج طرابلس
ليبيا
أول تعليق من أنغيلا ميركل على مقتل الأميركي جورج فلويد
دولى
مع نهاية ولاية المشري.. 40 عضوا من مجلس الدولة يطالبون بتعديل مدة رئاسة المجلس
ليبيا
الخارجية الروسية تؤكد وجود «إرهابيين سوريين» يقاتلون في ليبيا
ليبيا
السراج: معركتنا مستمرة وعازمون على بسط سيطرة الدولة على أراضي الوطن كافة
ليبيا
الأمم المتحدة: يجب ضمان أن يكون أي لقاح لـ«كوفيد-19» متاحا لكل شخص في كل مكان
دولى
الأمير تشارلز عن إصابته بـ«كورونا»: أنا محظوظ
منوعات
معيتيق: روسيا شريك مهم في استقرار ليبيا.. وسنعمل معها على خفض التصعيد العسكري
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تفكيك رموز سرية بين الملكة ماري أنطوانيت والكونت فون فيرسن