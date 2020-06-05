قوة من «الوفاق» تدخل مدينة بني وليد وسط ترحيب من الأهالي

مدينة بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

دخلت قوة تابعة لحكومة الوفاق، اليوم الجمعة، مدينة بني وليد، وسط ترحيب كبير من الأهالي، وفق مراسل «بوابة الوسط».

وطالبت مديرية الأمن ببني وليد، جميع منتسبيها بضرورة الالتحاق بأعمالهم فورًا من أجل تأمين المنطقة بعد خلوها من أشكال المظاهر المسلحة، وأوضحت أنها ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف وجوده بالمديرية.

ودعت المديرية جميع المواطنين والأهالي بالتعاون مع مديرية الأمن لحفظ الأمن في المدينة، ضمن الخطة الأمنية التي أطلقتها.

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وفي وقت سابق اليوم، أكد عميد بلدية بني وليد، سالم أنوير، في تصريح إلى «بوابة الوسط» خلو المدينة من المظاهر المسلحة. وأعلن أنوير خروج كل قوات القيادة العامة القادمة من مدينة ترهونة إلى منطقة الجفرة.

واندلعت اشتباكات، مساء الخميس، بمنطقة الحي الصناعي ببني وليد بين عناصر من قوات تابعة للقيادة العامة فارة من ترهونة وعدد من شباب المدينة.

وذكرت مصادر محلية في بني وليد «بوابة الوسط» أن ثلاثة من شباب بني وليد أصيبوا بجروح متفاوتة جراء الاشتباكات، مشيرة إلى أن أصوات رماية كثيفة تسمع في طريق المطار ببني وليد.