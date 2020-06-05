الثني يفتتح مديرية أمن امساعد وقسم البحث الجنائي ومركز الشرطة بالبردي

افتتح رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، الجمعة، مديرية أمن امساعد بعد إنشاء مقر جديد لها، وكذلك قسم البحث الجنائي ومركز الشرطة بالبردي الواقعين بنطاق اختصاص مديرية أمن امساعد، وذلك بحضور وزير الداخلية، المستشار إبراهيم بوشناف، وعدد من الوزراء، والمجلس البلدي امساعد وأعيان المنطقة.
وبدأت الخطوات الأولى لتنفيذ مشروع إنشاء مقر مديرية أمن امساعد في نوفمبر 2018، بهدف النهوض بمستوى الأداء الأمني بهذه البلدية ذات الخصوصية الحدودية، فيما أذن الثني قبل نحو عامين بإنشاء قسم البحث الجنائي ومركز الشرطة بالبردي، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الحكومة الموقتة بموقع «فيسبوك».
وتجول الثني داخل قسم البحث الجنائي ومركز شرطة البردي، كما تجول داخل أروقة وأقسام المقر الجديد لمديرية أمن امساعد مطلعا على تجهيزها وفقا لأعلى مستوى.
ودعا الثني مدير أمن امساعد وجميع ضباط وضباط صف المديرية إلى العمل على استتباب الأمن والعمل على تعزيزه في هذه المنطقة الحدودية مع مصر، وأكد أن لهذه المديرية دورا حيويا في تثبيت الأمن الحدودي، وتأمين ليبيا ومواطنيها في مختلف النواحي الحياتية.
وحضر مراسم الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات، الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الصحة، الدكتور سعد عقوب عبدالرازق، ووزير الحكم المحلي، الدكتور عادل الزايدي، ووزير التعليم، الدكتور فوزي بومريز، ووزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، ومدير أمن امساعد، وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية.