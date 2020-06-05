الثني يفتتح مديرية أمن امساعد وقسم البحث الجنائي ومركز الشرطة بالبردي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 يونيو 2020, 07:36 مساء
الثني خلال افتتاحه مقر مديرية أمن مساعد الجديدة، 5 يونيو 2020. (الحكومة الموقتة)

افتتح رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، الجمعة، مديرية أمن امساعد بعد إنشاء مقر جديد لها، وكذلك قسم البحث الجنائي ومركز الشرطة بالبردي الواقعين بنطاق اختصاص مديرية أمن امساعد، وذلك بحضور وزير الداخلية، المستشار إبراهيم بوشناف، وعدد من الوزراء، والمجلس البلدي امساعد وأعيان المنطقة.

وبدأت الخطوات الأولى لتنفيذ مشروع إنشاء مقر مديرية أمن امساعد في نوفمبر 2018، بهدف النهوض بمستوى الأداء الأمني بهذه البلدية ذات الخصوصية الحدودية، فيما أذن الثني قبل نحو عامين بإنشاء قسم البحث الجنائي ومركز الشرطة بالبردي، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الحكومة الموقتة بموقع «فيسبوك».

وتجول الثني داخل قسم البحث الجنائي ومركز شرطة البردي، كما تجول داخل أروقة وأقسام المقر الجديد لمديرية أمن امساعد مطلعا على تجهيزها وفقا لأعلى مستوى.

ودعا الثني مدير أمن امساعد وجميع ضباط وضباط صف المديرية إلى العمل على استتباب الأمن والعمل على تعزيزه في هذه المنطقة الحدودية مع مصر، وأكد أن لهذه المديرية دورا حيويا في تثبيت الأمن الحدودي، وتأمين ليبيا ومواطنيها في مختلف النواحي الحياتية.

وحضر مراسم الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات، الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الصحة، الدكتور سعد عقوب عبدالرازق، ووزير الحكم المحلي، الدكتور عادل الزايدي، ووزير التعليم، الدكتور فوزي بومريز، ووزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، ومدير أمن امساعد، وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية.

المقر الجديد لمديرية أمن امساعد، 5 يونيو 2020. (الحكومة الموقتة)
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