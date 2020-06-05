بوالخطابية يبحث احتياجات جمعية إشراقة أمل لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بطبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الجمعة 05 يونيو 2020, 06:20 مساء
عميد بلدية طبرق بوالخطابية يزور جمعية إشراقة أمل لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة, 5 يونيو 2020. (بوابة الوسط)

زار رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية مساء اليوم الجمعة، جمعية إشراقة أمل لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بطبرق.

وحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق فإن بوالخطابية اطلع على أقسام الجمعية وإدارتها والخدمة المقدمة لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ووعد بتذليل الصعاب أمام العاملين بالجمعية وتقديم كل التسهيلات لهم من أجل رعاية الأطفال المعاقين بطبرق.

وأضاف المكتب أن الجمعية مستحدثة وبها إمكانات جيدة من حيث الأخصائيين النفسيين والتربويين، والقادرين على التعامل مع أطفال ذوي الاحتياحات الخاصة.

ورافق بوالخطابية في زيارته عضو المجلس ميمون عبدالرسول، ومدير إدارة الشؤون القانونية عبدالعزيز محمود.

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