إجدابيا تحدد مقرات عامة لاستقبال «الضيوف» من مدينة ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 يونيو 2020, 04:55 مساء
رئيس المجلس التسييري لبلدية إجدابيا، ورئيس المجلس التسييري الزويتينة ومنسق الغرفة الأمنية المشتركة, 5 يونيو 2020. (بلدية إجدابيا)

أعلنت بلدية إجدابيا تشكيل عدة لجان وتحديد عدد من المقرات العامة لاستقبال «ضيوفنا من مدينة ترهونة والمدن الغربية».

وبحسب بيان لمكتب الإعلام ببلدية إجدابيا اليوم، فقد اجتمع رئيس المجلس التسييري لبلدية إجدابيا، مع رئيس المجلس التسييري الزويتينة ومنسق الغرفة الأمنية المشتركة وبعض مؤسسات المجتمع المدني.

وطالب البيان، العائلات الوافدة إلي مدينة اجدابيا بالتوجه إلي مدرسة الكاسح لاستقبالهم ومن ثم توزيعهم بمعرفة اللجان المختصه علي الأماكن المخصص لهم.

قنونو يعلن سيطرة «قوات الوفاق» على ترهونة

كما أعلن المجلس التسيري إجدابيا، عن تشكيل لجنة أزمة وطوارئ خاصة باستقبال «ضيوفنا» من مدينة ترهونة ومدن المناطق الغربية، لافتا إلى تشكيل لجان في حالة وصول أي عائلة لمدينة إجدابيا.

وصباح اليوم أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، سيطرة «قوات الوفاق» على كامل مدينة ترهونة.

وأشار قنونو إلى دخول «قوات الوفاق» إلى ترهونة من أربعة محاور، حتى وصلت إلى وسط المدينة، مضيفا أنها «تطارد فلول» قوات القيادة العامة «الهاربة» من ترهونة.

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