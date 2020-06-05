«صحة الوفاق»: العثور على 100 جثة لمدنيين بمستشفى ترهونة العام عليها أثار تعذيب وإطلاق نار

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 يونيو 2020, 04:15 مساء
جثامين قالت وزارة الصحة إنها وجدتها في مستشفى ترهونة العام, 5 يونيو 2020. (صحة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، العثور على 100 جثة لمدنيين بينهم نساء ورجال في مستشفى ترهونة العام، عليهم أثار تعذيب وإطلاق نار.

ووفق بيان للوزارة اليوم، فإن رئيس لجنة الأزمات والطوارئ فوزي أونيس، زار مستشفى ترهونة العام ضمن وفد رسمي من وزارة الصحة بعد «تحرير المدينة»، من قوات القيادة العامة.

وأضاف أونيس، «عثرنا على ثلاجات بها أكثر من مئة جثمان عليهم أثار تعذيب وإطلاق نار وهذه الجثامين تعود لمدنيين ومن بينهم نساء ورجال»، مضيفاً أنه تم التنسيق مع الهلال الأحمر فرع مصراتة والطب الشرعي لاستلام الجثامين للتعرف عليها وتسليمها لذويها.

واستنكر أونيس «هذا الفعل الإجرامي» الذي ينتهك كل القوانين والأعراف المحلية والدولية.

ووفق البيان، باشرت الكتيبة 166 التابعة لقوات حكومة الوفاق بتأمين المستشفى والمحافظة على المرافق الصحية من عدم انقطاع الكهرباء على ثلاجات الموتى.

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