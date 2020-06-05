عميد بني وليد يؤكد خروج قوات القيادة العامة من البلدية في اتجاه الجفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 يونيو 2020, 03:20 مساء
عميد بلدية بني وليد، سالم أنوير. (الإنترنت)

أكد عميد بلدية بني وليد، سالم أنوير، خلو المدينة من المظاهر المسلحة.

وشدد أنوير، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، خروج كل قوات القيادة العامة القادمة من مدينة ترهونة إلى منطقة الجفرة.

مصادر محلية: اشتباكات في بني وليد بين عناصر من قوات القيادة العامة وشباب من المنطقة

وكانت اشتباكات اندلعت، مساء أمس الخميس، بمنطقة الحي الصناعي ببني وليد بين عناصر من قوات تابعة للقيادة العامة فارة من ترهونة وعدد من شباب المدينة.

وذكرت مصادر محلية في بني وليد «بوابة الوسط» أن ثلاثة من شباب بني وليد أصيبوا بجروح متفاوتة جراء الاشتباكات، مشيرة إلى أن أصوات رماية كثيفة تسمع في طريق المطار ببني وليد.

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