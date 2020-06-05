انقطاع خدمات «الواي ماكس نت» في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 05 يونيو 2020, 02:39 مساء
أحد أبراج الاتصالات، (أرشيفية: الإنترنت)

يتواصل انقطاع خدمات «الواي ماكس نت» في سرت منذ أمس الخميس، مع استمرار انقطاع خدمات الاتصالات الهاتفية لشبكتي المدار وليبيانا في المدينة لأكثر من شهرين لأسباب فنية.

وأشارت مصادر فنية في الشركتين، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» أن انقطاع خدمات الاتصالات بدأ منذ 29 مارس الماضي، كما تشهد بقية الاتصالات ترديا فى خدماتها منذ أيام.

ورغم إجراء أعمال صيانة لشبكات الهواتف المحمولة، بهدف حل مشكلة التغطية في مطلع مايو الماضي، حسب تصريحات خاصة لمصادر محلية في حينه، إلا أن الخدمة ظلت متوقفة، إذ عادت لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو الماضي، قبل أن تنقطع مجددا.

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