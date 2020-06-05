مركزا تنسيق في ليبيا ومالطا لمواجهة الهجرة غير الشرعية

السراج ورئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا يستعرضان حرس الشرف في طرابلس، 28 مايو 2020، (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

نشرت الحكومة المالطية الوثيقة المتعلقة بمذكرة التفاهم التي وقعتها مع حكومة الوفاق بهدف مواجهة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط.

وتضمن الاتفاق، الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات، إنشاء مركزي تنسيق في طرابلس والعاصمة المالطية فاليتا، بتمويل من مالطا، ينطلق نشاطهما في الأول من يوليو، لتعزيز سبل مواجهة الهجرة غير الشرعية، وفق نص الوثيقة التي قدمت أمام البرلمان المالطي، أمس الخميس.

الاتفاق مدته 3 سنوات

وينص الاتفاق، الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات، على أن كل مركز سيترأسه ثلاثة مسؤولين، وسيقتصر عملهم على الدعم والتنسيق، كما ستقترح مالطا على المفوضية الأوروبية زيادة التمويل المقدم إلى حكومة الوفاق، لتزيد من عمليات اعتراض المهاجرين قبالة سواحلها، إضافة إلى عمليات تفكيك شبكات الاتجار بالبشر، كما ستقدم اقتراحا آخر بتمويل جلب المزيد من المعدات البحرية الضرورية لاعتراض قوارب الهجرة في المتوسط.

وفي خطاب أمام البرلمان المالطي قال وزير الخارجية إيفاريست بارتول، إن الاتحاد الأوروبي مسؤول عن التوصل إلى اتفاق شامل مع ليبيا من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية، مضيفا أن عدد المهاجرين الذين يصلون إلى مالطا غير متناسب مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، كما أكد أن هذه ليست المرة الأولى التي كان هناك فيها خلاف مع إيطاليا حول المكان الذي يجب أن تدخل فيه القوارب مع المهاجرين.

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وفي 28 مايو الماضي، زار رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا طرابلس، حيث وقع مع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فائز السراج، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وناقش الطرفان عملية «إيريني» التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط بهدف فرض حظر على تدفق الأسلحة إلى ليبيا، واتفقا على ضرورة أن تأخذ هذه العملية في الاعتبار التحفظات التي أبدتها كل من ليبيا ومالطا تجاهها.

ولا يزال 425 مهاجرا عالقا على متن أربعة قوارب سياحية قبالة مالطا، حيث تنتظر الحكومة تعاون الدول الأوروبية لاستقبال هؤلاء المهاجرين. وكحال الموانئ الإيطالية، تبقى الموانئ المالطية مغلقة منذ نحو ثلاثة أشهر، بدعوى الحد من انتشار وباء فيروس «كورونا المستجد».