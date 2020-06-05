أحوال الطقس اليوم: تقلبات جوية ورياح مثيرة للأتربة على غالبية المناطق

أجواء غير مستقرة، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد غالبية مناطق البلاد تقلبات جوية مع رياح نشطة تسبب في إثارة الأتربة والرمال، مع انخفاض في درجات الحرارة على المنطقة الممتدة من راس اجدير إلى الجبل الغربي.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، تراوح درجات الحرارة القصوى في جميع المناطق بين 26 و45 درجة مئوية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الشمال الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على سرت، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 26 و32 درجة مئوية، وبين 36 و41 على المنطقة من مصراتة إلى سرت، وتصل إلى 47 درجة مئوية على أبونجيم.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر اليوم على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، كما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و42 درجة مئوية، ولا تتجاوز 35 على الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و46 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية تظهر بها بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و43 درجة مئوية.