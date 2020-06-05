قنونو يعلن تطويق ترهونة من 4 محاور ويدعو أعيان المدينة إلى حقن الدماء

الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو تطويق «قوات الوفاق» ترهونة من أربعة محاور، داعيا مشايخ وأعيان المدينة إلى حقن الدماء.

وقال قنونو: «ندعو مشايخ وأعيان قبائل وعوائل ترهونة أن يكونوا سببا في حقن الدماء بإخراج (..) والمرتزقة من المدينة، وهو الخيار الوحيد حتى ساعات من الآن»، حسب بيان عملية «بركان الغضب» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأشار إلى مناشدة أعيان ترهونة، منذ 14 شهرا، «تحكيم العقل وتجنيب المدينة وطرابلس ويلات الحرب»، معقبا: «اليوم نرسل النداء الأخير، فلن نتراجع عن إعادة بسط سيطرة الدولة على ترهونة».

وأمس الخميس، أعلن قنونو أن «قوات الوفاق» تسيطر على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، وذلك بعد يوم واحد من السيطرة على مطار طرابلس.