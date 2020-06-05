السفير الألماني يشارك في رئاسة الاجتماع الثاني لفريق العمل السياسي لمتابعة «عملية برلين»

السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفيتش. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفيتش، الجمعة، مشاركته في رئاسة الاجتماع الثاني لفريق العمل السياسي لمتابعة «عملية برلين».

وقال السفير في تغريدة على حسابه بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، إن أهم النقاط من هذا الاجتماع هي:« الحاجة إلى ميثاق وطني لليبيا مستمد من الإصلاحات السياسية، بالإضافة إلى الشمولية والتزام المشاركين».

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يشار إلى تجديد ألمانيا على لسان وزير خارجيتها، هايكو ماس، دعوة الدول التي شاركت في مؤتمر برلين الدولي بشأن ليبيا في يناير الماضي، إلى الالتزام بمخرجات المؤتمر بوقف توريد السلاح إلى طرفي النزاع الليبي.

وقال ماس «نلاحظ بقلق كبير القتال الدائر في ليبيا والتزويد المستمر للأسلحة لكلا الجانبين» في إشارة إلى القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني والقوات التابعة للقيادة العامة، وذلك حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن مقابلة للوزير الألماني مع جريدة «لا ريبوبليكا».

وأعرب وزير الخارجية الألماني عن «الترحيب بإعلان الطرفين عن رغبتيهما في استئناف محادثات (5+5) العسكرية المشتركة في جنيف من أجل التوصل إلى هدنة»، والتي أعلنت البعثة الأممية أنها ستستأنف قريبا.