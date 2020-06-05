عقيلة صالح يؤكد توجيه «المركزي» لتوفير التغطية المالية للحكومة الموقتة

عقيلة صالح «يمين» خلال لقاء سابق مع الثني. (الإنترنت)

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خلال لقائه مع رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، بمدينة القبة، الخميس، على توجيه المصرف المركزي بضرورة توفير التغطية المالية للحكومة.

وتطرق اللقاء، إلى أهمية توفير التغطية والميزانية اللازمة للحكومة الموقتة، وطالب عقيلة صالح الحكومة بالعمل حثيثا في كل المجالات المهمة، وذلك حسب بيان منشور على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.

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وحسب البيان، أطلع الثني، عقيلة صالح على ما قامت به الحكومة في مكافحة جائحة «كورونا»، والإجراءات الاحترازية المتبعة، كما تطرق اللقاء إلى توفير السلع التموينية والمواد والمستلزمات الصحية التي تخص المواطن في هذا الجانب.