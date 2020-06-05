روسيا تعلق على إعلان واشنطن إرسال لواء مساعدة إلى تونس واتهامها بـ«تأجيج» النزاع الليبي

الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا. (أرشيفية، الإنترنت)

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الخميس، إن تصريحات واشنطن بشأن تهديد عسكري روسي مزعوم ليست سوى ذريعة لإرسال قوات إلى أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك ردًا على سؤال حول إعلان إرسال لواء مساعدة الى تونس.

وقالت وكالة رويترز في 29 مايو الماضي، إن الولايات المتحدة تبحث استخدام أحد ألوياتها للمساعدة الأمنية في تونس وسط مخاوف بشأن نشاط روسي في ليبيا، ونقلت عن القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» قولها إنها «تدرس مع تونس طرقًا جديدة لمواجهة القلق الأمني المشترك ويشمل ذلك استخدام لواءها للمساعدة الأمنية».

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وفسرت الناطقة باسم وزارة الخارجية في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية إن الولايات المتحدة توجه اتهامات جديدة ضد موسكو فقط «لتعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط وأفريقيا»، وقالت «لقد لاحظنا أن واشنطن تواصل نشر المعلومات عن الأعمال العسكرية الروسية التي من شأنها أن تمثل تهديدًا لأمن شمال أفريقيا، وقامت بهذا بشكل متقطع لفترة طويلة ونشهد حاليًا انتشارًا جديدًا دون رؤية أي أمثلة أو حقائق أو معلومات محددة».

وأشارت زاخاروفا إلى أن الإعلانات حول «التوسع الروسي المزعوم ليست سوى ذريعة بدائية لزيادة التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة».

واتهم قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» الجنرال ستيفين تاونسند، روسيا بتأجيج «نيران النزاع الليبي» إلى جانب «تهديد الأمن الإقليمي لشمال أفريقيا»، وذلك خلال اتصال هاتفي جمعه بوزير الدفاع التونسي، عماد الحزقي، وأعلن أنه يمكن إرسال لواء آخر للمساعدة الأمنية إلى تونس.

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وللإشارة عبرت أحزاب تونسية عن استهجانها لتورط جهات سياسية تونسية في الصراع الليبي خاصة بعد تصريحات «أفريكوم» التي كشفت عن خطة لاستخدام الأراضي التونسية لتدخل اميركي في الصراع الليبي.

وعبرت ماريا زاخاروفا عن «قلقها العميق إزاء تطورات الوضع في غرب ليبيا»، وقالت «نحن مقتنعون أن التحركات العسكرية المتواصلة لا تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة».